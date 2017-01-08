Массовые протесты в Мексике: шестеро погибли и 1,5 тысяч задержаны

08.01.2017, 11:37

По меньшей мере, шесть человек убиты и более полутора тысяч задержаны в результате протестов против повышения цен на топливо в Мексике, которые продолжаются уже несколько дней. Президент Пенья Ньето призвал к спокойствию, заявив, что повышение цен на топливо необходимо из-за роста цен на нефть.

В центральной части города Исмикильпан, штата Идальго, двое протестующих погибли в ходе столкновений с полицией, которая пыталась очистить дорогу между Мехико и Ларедо.

Протесты охватили Мексику с начала января. Люди недовольны ростом стоимости бензина и дизельного топлива. С 1 января правительство увеличило их на 20% и 16,5% соответственно. Подорожание топлива произошло на фоне обесценивания национальной валюты по отношению к доллару.

По информации газеты La Jornada, в штате Чиуауа около тысячи человек, занятые грузоперевозками, блокировали движение по нескольким трассам и железным дорогам. В штате Мехико протестующие перекрыли три полосы трассы, которая соединяет столицу с городом Толука. А в штате Морелос члены федерации грузоперевозчиков организовали манифестацию возле терминала с горючим государственной нефтегазовой компании Pemex.

Национальная ассоциация магазинов Мексики насчитала более 400 разграбленных торговых точек как малого и среднего бизнеса, так и крупных сетевых магазинов.

Всего грабежи зафиксированы в 12 штатах страны. Замминистра внутренних дел Мексики Рене Хуарес Сиснерос сообщил в пятницу вечером, что число задержанных за причастность к грабежам превысило 1,5 тысячи человек. В отношении них начаты следственные действия, прокуратура анализирует видеозаписи.

Координационный предпринимательский совет Мексики попросил власти ввести федеральные силы в города, где отмечен рост насилия и грабежей в ходе беспорядков.

"Очевидно недостаточное присутствие сил полиции для соблюдения безопасности и прав нашего персонала, клиентов и магазинов, мы просим о присутствии федеральных сил в основных пострадавших городах", - говорится в заявлении организации.

По мнению совета, протестные акции бьют по предпринимателям, магазинам, туризму, ресторанам.

В частности, предприниматели требуют тщательно расследовать случаи подстрекательства к противоправным действиям, которое, по их информации, велось через социальные сети. Об этом сообщает ВВС.