Этот день в истории: 9 января

09.01.2017, 10:25

Предлагаем дайджест основных событий и дат 9 января.

1399 - войска Тамерлана захватили город Мейрут (Индия).

1648 - Богдан Хмельницкий избран гетманом Украины.

1769 - императрица Екатерина II издала Манифест об основании двух ассигнационных банков и выпуске ассигнаций - бумажных денег.

1792 - заключён Ясский мирный договор между Россией и Османской империей, завершивший русско-турецкую войну 1787-1792.

1793 - француз Жан Пьер Бланшар совершил первый полет на воздушном шаре над Америкой.

1797 - родился Ф.П.Врангель, российский военный и государственный деятель, мореплаватель и полярный исследователь, адмирал.

1799 - в Англии впервые в мире введен подоходный налог.

1839 - на заседании Парижской академии наук физик Доминик Франсуа Араго зачитал полное описание получения неисчезающих изображений, которое передал художник-изобретатель Луи Жак Манде Дагер, назвавший его в собственную честь дагеротипией. Этот день принято считать датой изобретения фотографии.

1859 - родился П.П.Кащенко, русский врач-психиатр, общественный и земский деятель, автор статей по психиатрии и организации психиатрической помощи.

1878 - родился Джон Бродес Уотсон, американский психолог, основатель бихевиоризма.

1981 - умер Арчибальд Кронин, английский писатель.

1890 - родился Карел Чапек, чешский писатель, прозаик и драматург.

1913 - родился Ричард Никсон, 37-й президент США.

1923 - испанский изобретатель Хуан де ла Сиева совершил первый полет на изобретенном им автожире.

1924 - родился Сергей Параджанов, кинорежиссёр и сценарист. Народный артист УССР.

1941 - первый полёт тяжёлого четырёхмоторного бомбардировщика Авро Ланкастер.

1951 - состоялось официальное открытие здания ООН в Нью-Йорке.

1969 - первый испытательный полет "Конкорда" в Бристоле (Англия).

1986 - первый полет самолета АН-124 "Руслан".

1992 - провозглашение независимости Республики Сербской.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.