Этот день в истории: 9 января

Предлагаем дайджест основных событий и дат 9 января.
1399 - войска Тамерлана захватили город Мейрут (Индия).
1648 - Богдан Хмельницкий избран гетманом Украины.
1769 - императрица Екатерина II издала Манифест об основании двух ассигнационных банков и выпуске ассигнаций - бумажных денег.
1792 - заключён Ясский мирный договор между Россией и Османской империей, завершивший русско-турецкую войну 1787-1792.
1793 - француз Жан Пьер Бланшар совершил первый полет на воздушном шаре над Америкой.
1797 - родился Ф.П.Врангель, российский военный и государственный деятель, мореплаватель и полярный исследователь, адмирал.
1799 - в Англии впервые в мире введен подоходный налог.
1839 - на заседании Парижской академии наук физик Доминик Франсуа Араго зачитал полное описание получения неисчезающих изображений, которое передал художник-изобретатель Луи Жак Манде Дагер, назвавший его в собственную честь дагеротипией. Этот день принято считать датой изобретения фотографии.
1859 - родился П.П.Кащенко, русский врач-психиатр, общественный и земский деятель, автор статей по психиатрии и организации психиатрической помощи.
1878 - родился Джон Бродес Уотсон, американский психолог, основатель бихевиоризма.
1981 - умер Арчибальд Кронин, английский писатель.
1890 - родился Карел Чапек, чешский писатель, прозаик и драматург.
1913 - родился Ричард Никсон, 37-й президент США.
1923 - испанский изобретатель Хуан де ла Сиева совершил первый полет на изобретенном им автожире.
1924 - родился Сергей Параджанов, кинорежиссёр и сценарист. Народный артист УССР.
1941 - первый полёт тяжёлого четырёхмоторного бомбардировщика Авро Ланкастер.
1951 - состоялось официальное открытие здания ООН в Нью-Йорке.
1969 - первый испытательный полет "Конкорда" в Бристоле (Англия).
1986 - первый полет самолета АН-124 "Руслан".
1992 - провозглашение независимости Республики Сербской.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.