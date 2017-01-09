ГСЧС: Украинские дороги расчищают от снега более 3 500 человек и свыше 2 500 единиц техники

09.01.2017, 13:28

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории страны привлечено 2 тыс. 505 единиц техники и 3 тыс. 502 человека.

Подразделениями ГСЧС извлечено из снежных заносов 1 тыс. 230 автомобилей (за 8 января - 260 автомобилей), в которых находились 2 тыс. 984 человека (за 8 января - 744 человека).

Обращений людей, получивших обморожения во время пребывания в пробках, не зафиксировано.

На дорогах государственного, регионального значения заторов не зафиксировано.

Напоминается, что снято ограничение движения транспорта в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях, в Днепропетровской ограничения остаются на участке дороги М-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье.

В то же время действуют ограничения на некоторых автодорогах в Винницкой, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях. Об этом сообщает УНИАН.