В Раховском районе Закарпатья на автодорогу сошла снежная лавина

Как сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, в результате схода лавины движение на дороге осуществляется в одностороннем режиме. Жертв и травмированных нет.
Работники Раховского райавтодора ликвидировали последствия схода лавины, движение восстановлено.
Также в пресс-службе управления ГСЧС предупреждают, что 9 января в высокогорье Закарпатской области прогнозируется II (умеренный) уровень лавинной опасности.
Спасатели рекомендуют не выходить в горы во время снегопада, следить за изменениями погоды и соблюдать правила личной безопасности.
По данным гидрометцентра, ночью и утром 9 января в Карпатах, на Прикарпатье ожидается сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/сек. Об этом сообщает УНИАН.