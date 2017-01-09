В СБУ сообщили о боевиках, которые получали соцвыплаты из бюджета Украины

09.01.2017, 14:34

Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения антитеррористической операции получение боевиками социальных выплат из государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, оперативники СБУ установили, что более 800 граждан Украины получают социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях.

"В связи с этим руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении таких выплат, в результате чего экономия средств государственного бюджета составила около 4 млн. грн", - сказано в сообщении. Об этом сообщает УНИАН.