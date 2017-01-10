Скончался бывший Президент Германии Роман Херцог

10.01.2017, 11:49

Бывший федеральный Президент Германии Роман Херцог умер в возрасте 82-х лет. Об этом сегодня, 10 января, сообщило Ведомство федерального Президента. Представитель христианских демократов был избран на пост федерального президента 1 июля 1994 года и пробыл на нем до 1999 года.

По инициативе Романа Херцога в 1996 году в Германии был введен День памяти жертв Холокоста. Им стало 27 января - день освобождения Красной армией концентрационного лагеря Освенцим. "Память не должна заканчиваться. Она должна напоминать будущим поколениям о необходимости быть бдительными", - заявил Президент.

С Романом Херцогом связано начало новой президентской традиции - обращение к гражданам страны с ежегодной "берлинской речью", в которой затрагиваются важные общественно-политические темы. В своей первой речи в 1997 году "Прорыв в 21-й век" Херцог призвал нацию не застревать в прошлом, не стагнировать в настоящем, а устремиться в будущее.

После ухода из политики Роман Херцог продолжал активно участвовать в общественной жизни Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.