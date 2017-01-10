СМИ: В "ДНР" приговорили "шпиона СБУ" к 11 годам заключения

10.01.2017, 11:58

Подконтрольные сепаратистам СМИ сообщают, что в террористической "ДНР" приговорили к 11 годам заключения гражданина Украины, который якобы сотрудничал с СБУ.

Со ссылкой на так называемое "министерство госбезопасности ДНР" сообщается, что осужденного зовут Олег Чулга.

В 2014 году он содействовал сепаратистам в Славянске, а затем "был завербован" Службой безопасности Украины.

По данным обвинения, мужчина передавал СБУ данные о перемещении незаконных вооруженных формирований и ситуации в самопровозглашенной республике.

В феврале 2015 года его задержали, и он якобы дал "чистосердечное признание".

В СБУ эту информацию пока не комментируют.

Решение органов самопровозглашенной "ДНР" не признаются ни одним государством. Об этом сообщает ВВС Украина.