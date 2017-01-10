Украина гарантирует выполнение всех соцобязательств перед жителями оккупированных территорий после полного выполнения Минских соглашений

10.01.2017, 13:55

Возобновление выплаты пенсий и социальных пособий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей состоится после выполнения Минских соглашений в полном объеме. Об этом в эфире радио "Свобода" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Начисление пенсий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей происходит в полном объеме. К сожалению, украинское государство сейчас не имеет возможности выплачивать пенсии на этих территориях. Единственный путь к возобновлению выплат на оккупированных территориях - это полная их деоккупация и возобновление действия украинских законов и органов государственной власти Украины", - сказал он.

По словам вице-премьер-министра, после восстановления территориальной целостности Украина готова выполнить все обязательства и осуществить все необходимые выплаты пенсий и социальных пособий. "Еще раз подчеркиваю - все начисления происходят, у нас есть четкие реестры тех людей, кто из-за действий боевиков не может сейчас получить свои средства. И мы гарантируем, что после полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины, все пенсии и социальные пособия людям, которые остались на оккупированных территориях, будут выплачены", - отметил Павел Розенко.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.