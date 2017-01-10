Украинского политзаключенного Клыха этапировали из Грозного в Челябинск

10.01.2017, 14:10

Украинского политзаключенного Станислава Клыха этапировали из Грозного в Челябинск. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил адвокат Илья Новиков. По его словам, его вывезли 7 января в сторону Челябинска.

"При том, что мы с коллегами готовим документы и для Европейского суда, и надзорную жалобу в российский Верховный суд, все равно по опыту на это плохая надежда. Единственное быстро решение, которое возможно в течение ближайших месяцев, это какой-то обмен, согласованный с политиками" , - сказал он.

Однако, по словам Новикова, местонахождение Николая Карпюка на данный момент неизвестно. "Николая Карпюка увезли из Грозного в начале декабря, это было 5 декабря. Его повезли во Владимир вместо того, чтобы везти прямой дорогой на 1,5 тыс. км, его повезли окружным путем, там будет минимум 3 тыс., может даже больше. Его зачем-то повезли во Владимир через Ижевск. По какому маршруту повезут Стаса Клыха, мы не знаем, и сколько это займет, тоже не знаем", - добавил адвокат.

В мае Верховный суд Чечни приговорил Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 годам и 22,5 годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщает ВВС Украина.