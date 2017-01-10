Порошенко написал письмо в российскую тюрьму украинскому журналисту Сущенко

10.01.2017, 15:44

Президент Украины Петр Порошенко написал письмо незаконно заключенному в России журналисту Роману Сущенко.

"Президент Украины Петр Порошенко написал моему подзащитному, журналисту Роману Сущенко в тюрьму", - сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин, опубликовав данное письмо на своей странице в Facebook.

По словам Фейгина, сегодня письмо главы государства передаст узнику консул.

В тексте письма Президент заверил Сущенко, что за него переживает вся страна, а также сообщил, что прилагает все усилия для его скорейшего возвращения.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж". 15 декабря, Московский городской суд признал законным продление ареста украинского журналиста Романа Сущенко.

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".