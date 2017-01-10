Лев Рубинштейн вышел из состава Русского ПЕН-центра из-за исключения из клуба его коллег и друзей

10.01.2017, 16:12

Поэт Лев Рубинштейн объявил о своем выходе из состава Русского ПЕН-центра. В опубликованном на сайте Colta.ru обращении к руководству организации он заявил, что причиной ухода стало исключение из клуба его коллег и друзей, а также "репрессивные меры" в их отношении.

По мнению Рубинштейна, в Русском ПЕН-центре произошел раскол. "Обо всем этом можно спорить, говорить и договариваться. Но только при условии, что разговор происходит на общем языке. А его нет", - считает поэт.

В последние несколько лет из-за несогласия с политикой руководства Русского ПЕН-центра организацию покинули Людмила Улицкая, Владимир Мирзоев, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский и другие.

С 10 января из состава ПЕН-центра исключен журналист, издатель и активиста сетевого сообщества "Диссернет" Сергей Пархоменко. Соответствующее решение было принято 28 декабря на заседании исполкома организации.

Пархоменко, как завило руководство ПЕН-центра, исключен за "провокационную деятельность". Его также обвинили в "политиканстве" и назвали блогером, "воспитанным комсомолом и имеющим в правозащитных кругах репутацию "провокатора с Болотной площади".

Сам Пархоменко считает, что решение о его исключении связано с опубликованным на сайте "Эха Москвы" текстом про публичный отказ руководства ПЕН-центра от заявления в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает "Радио Свобода".