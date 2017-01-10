Активисты: В 50% договорных закупок, проведённых госорганами в конце декабря, цены выше рыночных

10.01.2017, 17:00

В последние дни 2016 года государственные учреждения и органы власти подписали большое количество договоров на миллионные суммы. Из 130 тысяч закупок за 2016 год 50 тысяч состоялись именно в декабре. Во время краткого анализа в большинстве случаев обнаружили махинации. Об этом рассказали активисты во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

Часто не указаны технические характеристики, названия, спецификация закупаемых товаров. "70% - 80% (отчётов) вообще нельзя проанализировать, так как не указано, что они приобрели. В том, что можно проанализировать, более 50% не соответствует рыночным ценам", - рассказал общественный активист Алексей Тамразов. В большинстве таких соглашений поставщиками работ, товаров и услуг являются ФЛП.

В Днепропетровской области ГП "Павлоградский химический завод" 3 января 2017 года заключил соглашение почти 12 миллионов гривен с ООО "Римол" на поставку индустриального масла И-20А по 29,7 грн. / литр с НДС и доставкой. По словам Алексея Тамразова, максимальная рыночная цена - 20 грн. / л. Полтавский облавтодор в самом начале января без тендера заключил соглашение до 2018 года на закупку материалов на 92,4 миллиона гривен. Цены в договоре на 10-15% выше рыночных. "Именно такие закупки государственных предприятий являются наиболее опасными, так как мы не можем проконтролировать их ход, контракты достаются малоизвестным компаниям и подписываются на несколько лет, что впоследствии не оставляет возможности повлиять на ситуацию", - отметил Глеб Каневский, руководитель отдела противодействия коррупции Центра "Эйдос".

В Виннице 4 января 35 учебных заведений подписали соглашения о закупке молока на 5,5 миллинов гривен по 15,96 грн. / л с НДС. Однако "Охматдет", по результатам открытых торгов в "Prozorro", приобрёл аналогичный продукт за 9,79 грн. / л с НДС - на 60% дешевле.

Центр обслуживания подразделений МВД 22 декабря 2016 приобрёл у ООО "Новитне обладнання" 20 принтеров и многофункциональных устройств Hewlett- Packard более чем на 141 тысяч гривен - около 7 тысяч за единицу. По словам активистов, розничная цена в Интернет-магазинах - 4-5 тысяч гривен. "Они только на одной закупке должны были переплатить более 53 тысяч гривен", - отметил Алексей Тамразов. Активисты вовремя вмешались, в итоге это оборудование приобрели за 90 тысяч гривен. Удалось исправить ситуацию и в военной части на Яворивском полигоне, где цена в договорах была в 2-3 раза выше реальной. "Этим занялась Военная служба правопорядка, они переподписали эти договоры и приобрели это по более-менее рыночным ценам", - пояснил Алексей Тамразов.

Беловодская центральная районная больница в Луганской области закупила у ФЛП три кондиционера "Luxeon - SH20Y, SH25TG, SH25TW" за 70 тысяч гривен. Согласно ценам на сайте "Luxeon", стоимость этих трёх кондиционеров должна составлять 35 тысяч гривен, то есть, цену завысили на 100%.

Отдел образования Бердичевской райгосадминистрации подписал соглашение на закупку 6 проекторов NEC M303WS за почти 200 тысяч гривен. Согласно ценам в Интернет-магазинах, стоимость этих 6 проекторов должна составлять около 130 тысяч гривен. Ещё одно соглашение - на 3 комплекта проекторов и интерактивных досок за 196 тысяч гривен. В то же время, по данным в системе "Prozorro", Отдел образования Яворивской райгосадминистрации закупил 5 таких комплектов за 169 тысяч.



В Николаеве, Бердянске и Херсоне отделы культуры при госадминистрациях 27- 28 декабря подписали более 10 договоров о закупках на сумму 1-1,5 миллионов гривен, не указав названия и технических характеристик того, что они закупают.

Еще одно распространённое нарушение - якобы выполнение масштабных работ за несколько дней с момента заключения договора. В Макаровском районе Киевской области четыре сельсовета подписали с ООО "Самса-05" 6 соглашений о ремонте дорог, три из них - более чем на 1 миллион гривен. Договоры подписали 28 декабря, а уже 29 декабря подписали акты выполненных работ и перечислили средства. "Документы будут переданы в правоохранительные органы уже сегодня. Здесь явные признаки уголовного преступления", - отметил Алексей Тамразов. Подобные случаи зафиксировали в Ивано-Франковской и Ровенской области.

По словам активистов, подобные случаи можно предотвратить путём системных изменений законодательства. Сейчас систему "Prozorro" обязаны использовать только тогда, когда речь идёт о товарах и услугах на сумму более 200 тысяч гривен и работах на сумму более 1,5 миллиона гривен. "Мы обращаемся к правительству с предложением сделать обязательным использование "Prozorro" для отбора поставщика "с нуля" для любых товаров, услуг и работ. Это даст общественности больше возможностей для контроля", - заявил Алексей Тамразов. Глеб Каневский отметил, что этим уже занимается Минэкономразвития, но необходима поддержка правительства и общественности. По словам Алексея Тамразова, в Киеве, где большинство закупок осуществляется через систему "Prozorro", он не обнаружил явных фактов завышения цены.

Второе предложение активистов - внести изменения в закон о государственных закупках, чтобы все государственные предприятия, где более 50% активов принадлежит государству, также попадали под его действие.

Активисты также обратились с призывом к коллегам участвовать в мониторинге закупок, которые проводились в декабре. Они планируют создать онлайн- таблицу, в которой те, кто присоединился к мониторингу, смогут зарегистрировать найденные нарушения. Эту информацию передадут Государственной аудиторской службе. Глеб Каневский отметил, что за такие нарушения как, например, несвоевременное обнародование договора, с ответственного должностного лица могут взыскать 17 тысяч гривен штрафа. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.