Эксперты ВЭФ в Давосе подготовили доклад с перечнем главных рисков, с которыми столкнется человечество в ближайшие годы

11.01.2017, 13:52

Отсутствие доверия и конфликты между государствами, вероятность стихийных бедствий, увеличение пропасти между доходами населения, киберпреступления, теракты и существенное увеличение числа вынужденных мигрантов - вот самые вероятные риски, с которыми человечество может столкнуться в 2017 году. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня, 11 января, выводы доклада о глобальных рисках Global Risks Report 2017, который ежегодно готовят эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Всего авторы документа назвали 30 глобальных рисков, разделив их на пять категорий: экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические. Помимо этого в докладе названы также 13 тенденций, которые могут усилить эти риски.

Первое место занимает экологическая категория. Три позиции из этой сферы - экстремальные погодные явления, масштабные стихийные бедствия и риски антропогенных экологических катастроф - вошли в десятку наиболее вероятных рисков 2017 года, при этом два первых риска входят в тройку глобальных.

Геополитические риски являются второй по значимости категорией. На первом месте среди них находятся крупные теракты, затем - конфликты между государствами и неспособность эффективного госуправления. Последствием последнего эксперты ВЭФ назвали конфликт в Сирии, спровоцировавший миграционный кризис. На третьем месте находятся технологические риски - хищение персональных данных или махинации с ними и масштабные кибератаки.

Среди 13 тенденций, способных усилить глобальные риски или изменить соотношение между ними, названы изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды старение населения, рост популизма и национализма, изменение роли международных организаций, среди которых ООН, МВФ и НАТО, усиление поляризации общества и другие факторы. Об этом сообщает Deutsche Welle.