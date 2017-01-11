Гройсман: Одна из ключевых задач на 2017 год - более высокие заработные платы для украинцев

11.01.2017, 14:47

Одна из ключевых задач Правительства на 2017 год - обеспечение более высоких заработных плат для украинцев и развитие национальной экономики. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства сегодня, 11 января.

"Наша задача сегодня - вопрос более высоких заработных плат для украинцев. Это наш приоритет. Минимальная заработная плата повышена вдвое, должна быть более высокой и средняя заработная плата. Я считаю, что наша политика относительно надлежащей оплаты труда украинцев, в том числе, будет способствовать положительно развитию национальной экономики", - заявил Владимир Гройсман.

Премьер-министр призвал министерства держать приоритет более высоких заработных плат для украинцев в фокусе внимания в течение 2017 года.

"Наша задача на 2017 год в работе каждого министерства, каждого министра - развитие экономики и определение основ для повышения заработной платы для украинцев, какой бы сферы это ни касалось", - отметил он.

Глава правительства поставил перед министерствами задачу сформировать четкие приоритеты, определить план действий и каждый день концентрироваться совместно с Парламентом и коалицией над обеспечением принятия эффективных решений.

"Наша задача - развитие экономики, создание рабочих мест, получение людьми нормальной заработной платы, уплата честных налогов в бюджет и перераспределение этих налогов от повышения социальных стандартов. Так должна работать формула. Я убежден в том, что мы заложили все основы для того, чтобы эта формула сработала успешно", - отметил Владимир Гройсман.

По его словам, усилия правительства в 2016 году позволили стабилизировать ситуацию и возобновить экономический рост. Этот рост должны почувствовать люди, подчеркнул премьер-министр.

Правительство заложило ряд условий, которые дадут возможность достичь эффективности и результативности во многих сферах, отметил он. Так, с 2017 года повышена в два раза минимальная заработная плата - от 1600 до 3200 грн. "Это первые шаги, которые мы делаем для восстановления справедливости по отношению к работающим гражданам Украины", - отметил он.

Также был увеличен единый тарифный разряд, который является основой для начисления заработной платы в бюджетной сфере, и с 1 января он равен 1600 грн.

Принятые решения также позволили повысить заработную плату учителям до 50%, до 30% - врачам, в среднем на 2 тыс. грн. увеличить заработную плату для украинских спасателей, а также обеспечивать необходимые выплаты для других сфер, отметил премьер-министр.

"Хочу подтвердить и заверить всех украинских граждан, что правительство Украины, я лично как премьер-министр в 2017 году сделаем все от нас зависящее для того, чтобы вы почувствовали положительные изменения в вашей жизни. Для нас это задача N1. Не статистика, не любые другие цифры. Лишь только понимание того, как живут люди, какие у них есть проблемы и как помочь людям эти проблемы решить. И самое главное - делать политику правительства таким образом, чтобы эти проблемы не возникали в будущем", - подчеркнул глава правительства.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.