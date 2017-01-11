Гройсман: Наша задача - не допустить выплаты работодателями заработной платы в конверте

11.01.2017, 15:20

Сокрытие заработных плат, их выплата в конверте работодателями лишает работников возможности получения пенсии в будущем. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время заседания правительства сегодня, 11 января.

"Что такое заработная плата в конверте? Это работодатель умышленно, умышленно, я подчеркиваю, создает условия, при которых человек, который работает и получает заработную плату в конверте, не будет иметь никакой возможности на получение пенсии. Никакой. Это катастрофа", - заявил Владимир Гройсман.

"Наша задача - этого не допустить. Здесь есть, над чем сконцентрировать внимание, в том числе на местах", - отметил он.

Премьер-министр отметил, что 400 тыс. граждан в Украине получают пенсию в размере 949 грн. Часть из этих людей получали заработную плату в конвертах.

Глава правительства отметил, что поручил создать рабочую группу, которая будет отслеживать реализацию решения о повышении минимальной заработной платы вдвое, для того чтобы "держать руку на пульсе каждый день".

Премьер-министр обратил внимание вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, которому поручил возглавить эту рабочую группу, на ситуацию с выплатой заработных плат в частном секторе. "Частный сектор меня интересует, - заметил Глава Правительства. - Если кто-то не понимает, то мы сразу ему очень быстро объясним, как надо начислять заработную плату".

В то же время в бюджетной сфере предусмотрен необходимый ресурс для обеспечения выплат работникам после увеличения минимальной заработной платы вдвое, отметил глава правительства.

"В бюджетной сфере все для меня понятно. Здесь у нас в принципе вопросов нет. У нас достаточно денег для того, чтобы выплатить людям заработную плату и вдвое увеличенную минимальную, и повышенную заработную плату, которую мы установили", - отметил Владимир Гройсман.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.