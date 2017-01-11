Количество экскурсий в Верховную Раду в 2016 году выросло почти вдвое

11.01.2017, 15:24

Количество экскурсий в Верховную Раду Украины и их участников в 2016 году по сравнению с предыдущим годом выросло почти вдвое.

Общее количество обзорных посещений парламента в 2016 году составило 628 против 372 в 2015 году. В мероприятиях приняли участие более 21 тыс. посетителей (в 2015 году - около 12 тыс.), в том числе около тысячи иностранных гостей.

В прошлом году во время экскурсий состоялось почти 100 встреч посетителей парламента с народными депутатами, представителями фракций и групп и парламентских комитетов (в 2015 г. - 52 встречи).

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.