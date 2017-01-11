Розенко: "Спящим ФЛП" может быть начислена только такая же "спящая пенсия"

11.01.2017, 15:57

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко отмечает, что человек, который не платит налогов, не может претендовать на высокую пенсию в будущем. Об этом он заявил в комментарии журналистам, комментируя информацию о прекращении государственной регистрации физических лиц-предпринимателей, которые не имеют доходов и не платят ЕСВ.

"Сегодня закрываются те ФЛП, которые просто когда-то были зарегистрированы, но уже не работают и не платят налоги - так называемые "спящие ФЛП". Сейчас в связи с принятым Верховной Радой законом просто нужно навести порядок в этих делах", - сказал он.

"Ни на рост безработицы, ни на экономические показатели государства это не повлияет. Единственное, что безусловно каждому человеку, который закрывает свою предпринимательскую деятельность, необходимо думать о своем будущем. Потому что когда говорят о том, что нас кто-то заставил платить больше налогов, то надо четко понимать, что предприниматель налоги платит не виртуальному государству, налоги - это его взносы в пенсионное будущее. Поэтому когда в будущем, через 15-20 лет, предприниматель, который не уплачивал налоги, придет в Пенсионный фонд, то ему начислят такую же "спящую пенсию", - отметил Павел Розенко.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.