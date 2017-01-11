Минфин упростил порядок корректировки таможенных деклараций

11.01.2017, 16:31

В рамках системной реформы таможни Минфин сделал очередной шаг навстречу бизнесу и решил ряд вопросов, которые поднимались бизнесом на встречах с премьер-министром и Советом бизнес-омбудсмена. В частности, сегодня правительство приняло решение об упрощении процедуры корректировки таможенных деклараций.

В Положение о таможенной декларации будут внесены изменения, предусматривающие обязанность для таможни вносить изменения в таможенные декларации, если решения таможни отменены. Например, если судом отменяется решение таможни об определении таможенной стоимости, то внесение изменений в таможенную декларацию теперь станет не правом, а обязанностью таможни, причем без каких-либо дополнительных заявлений или обращений бизнеса.

Кроме того, бизнесу предоставляется возможность корректировать таможенные декларации в связи с соблюдением правил трансфертного ценообразования. Ранее в Положении отсутствовала норма относительно заполнения листа корректировки в случае необходимости исправления сведений, связанных с доплатой или возвратом таможенных платежей, в том числе с отменой решения таможенного органа. Это усложняло бизнесу процедуру возврата ошибочно и/или излишне уплаченных средств. В свою очередь принятое решение о возможности корректировки таможенных деклараций обеспечит четкое и объективное отражение факта изменения цены товаров, которые вывозятся за пределы Украины, а также значительно упростит для бизнеса процедуру возврата из бюджета излишне уплаченных таможенных платежей.

Данная новелла:

- упрощает и ускоряет проведение таможенных формальностей;

- совершенствует механизм возврата бизнеса излишне уплаченных таможенных платежей;

- регулирует вопросы корректировки таможенных деклараций в связи с соблюдением правил трансфертного ценообразования;

- облегчает ведение бизнеса и создает благоприятные условия для осуществления внешнеэкономической деятельности.

Инф. Министерства финансов Украины.