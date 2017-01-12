В оккупированном Крыму ФСБ задержало активиста Украинского культурного центра

12.01.2017, 11:48

В аннексированном Крыму сообщают о задержании силовиками ФСБ России активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова. Об этом рассказал утром сегодня, 12 января, активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин.

Леонид Кузьмин отметил, что узнал о случившемся от самого Виноградова. "Он успел написать СМС о том, что к нему пришло ФСБ и везут на допрос. Предположительно он был дома", - сказал активист.

Он также добавил, что Андрей Виноградов "не публичный человек, и его деятельность тоже была не публична". "У меня нет предположений, с чем это связано", - отметил Кузьмин.

Официального подтверждения этой информации со стороны российского ФСБ на данный момент нет.

Украинский культурный центр в оккупированном Крыму был основан 7 мая 2015 года. Задачи центра активисты декларируют как пространство украинства в Крыму, целями которого является сохранение украинской культуры и языка, а также приобщение к истории, традициям, творчеству украинского народа жителей Крымского полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.



Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Об этом сообщает "Крым.Реалии".