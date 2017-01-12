Порошенко назначил главу Одесской областной государственной администрации

12.01.2017, 13:32

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ No2 / 2017 "О назначении Максима Степанова председателем Одесской областной государственной администрации".

Глава государства представил нового руководителя во время рабочей поездки в Одесскую область. Максим Степанов стал победителем конкурса на занятие вакантной должности председателя Одесской областной государственной администрации, объявленного соответствующим распоряжением Президента.



Президент выразил уверенность в правильности принятого решения о назначении на должность председателя Одесской ОГА Максима Степанова. "Человек, который имеет два высших образования. Человек не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя ОГА. Человек, который настроен здесь работать, а не ездить за границу. Человек, который настроен взять на себя четкие обязательства и их выполнять ", - подчеркнул Петр Порошенко.



Глава государства поблагодарил Максима Степанова за работу в прежней должности, в 2011-2017 годах он возглавлял Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина". Президент подчеркнул, что в очень непростых условиях, когда в рамках выполнения наших обязательств по имплементации безвизового режима, стоял вопрос введения биометрических паспортов для выезда за границу и внутреннего паспорта гражданина Украины в виде идентификационных карт, Максим Степанов выполнил все поставленные задачи в установленные сроки, и европейские партнеры Украины подтвердили их безупречное исполнение.



По словам Президента, новый руководитель Одесской ОГА "не только хозяйственник с большой буквы, но и общественный деятель, человек, который имеет опыт государственного управления".



"Уверен, что во главе такого приоритетного региона Украины как Одесская область, он сможет продемонстрировать очень хорошие результаты", - подчеркнул глава государства.

Инф. официального сайта Президента Украины.