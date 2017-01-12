Президент Таджикистана Рахмон назначил своего старшего сына мэром Душанбе

12.01.2017, 16:34

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о назначении своего старшего сына Рустама Эмомали мэром Душанбе. До этого 28-летний Рустам Эмомали, который является самым молодым генералом на пространстве СНГ, возглавлял антикоррупционное агентство Таджикистана.

Он займет место 64-летнего Махмадсаида Убайдуллоева, ближайшего соратника в окружении Президента. Махмадсаид Убайдуллоев совмещал работу мэра столицы с постом председателя верхней палаты парламента, являясь вторым лицом в государстве.

Рустам Эмомали, один из девяти детей Президента Рахмона, - выпускник таджикского национального университета. Одно время он работал в комитете по инвестициям и госимуществу, а также был вице-председателем Союза молодежи страны.

В ноябре 2013 года Рустам Эмомали был назначен главой таможенной службы, а через два года отец своим указом назначил его директором антикоррупционного агентства Таджикистана.

Особую страсть старший сын Президента питает к футболу, являясь президентом Федерации футбола Таджикистана. Он также создал и доныне остается совладельцем футбольного клуба "Истиклол", который пока не достиг каких-либо серьезных результатов на международной арене.

В прошлом году Президент Рахмон подписал указ о назначение своей дочери Озоды Рахмон главой исполнительного аппарата главы государства. До этого 39-летняя Озода Рахмон работала на посту первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана.

Озода - мать пятерых детей и выпускница Джорджтаунского и Мэрилендского университетов. Ее муж Джамолиддин Нуралиев занимает должность первого заместителя национального банка страны.

Таджикский Президент Эмомали Рахмон - самый многодетный отец из всех президентов бывших советских республик.

Эмомали Рахмон руководит Таджикистаном уже четвертый срок подряд. Следующие президентские выборы намечены на 2020 год, и подготовка к ним, по мнению аналитиков, уже идет полным ходом.

В ноябре депутаты нижней палаты таджикского парламента единогласно проголосовали за присвоение Президенту Эмомали Рахмону статуса основателя независимого Таджикистана.

В конце прошлого года депутаты также единогласно одобрили закон "Об основателе мира и национального единства - лидере нации", официально провозгласивший действующего Президента пожизненным лидером таджиков.

Закон гарантирует Рахмону неприкосновенность после ухода с президентского поста, кроме того законодательно прописывает право действующего главы государства на пожизненную пенсию, транспорт, жилье, страховку и право на общение с нацией в любое время.

Депутаты тогда заявили, что Рахмон провозглашен лидером нации вполне заслуженно - "за выполнение исторической миссии спасителя и великих заслуг перед народом".

Правозащитники последовательно критикуют власти Таджикистана за насаждение культа личности. Согласно докладу Human Rights Watch, в Таджикистане ухудшается ситуация с правами человека на фоне продолжающегося подавления властями свободы выражения мнений, лишения свободы оппозиционных лидеров и давления на оппонентов властей. Об этом сообщает ВВС.