Зубко назвал основную задачу реформы децентрализации в 2017 году

12.01.2017, 16:46

Реформа децентрализации была и остается приоритетной в 2017 году. Основная задача в этом году - секторальное продвижение реформы: в образовании, медицине, системе предоставления админуслуг, земельных отношениях, дорожной инфраструктуре, в сфере планирования территорий. Об этом заявил вице- премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на совещании по вопросам децентрализации под председательством Президента Украины Петра Порошенко в Одессе участием представителей ОТО, председателей ОГА всех южных областей.

"Ключевыми остаются вопросы наполнения местных бюджетов, эффективное их использование, в том числе в части освоения выделенных субвенций для развития инфраструктуры ОТО и средств Государственного фонда регионального развития. Мы должны максимально координировать усилия по всей вертикали власти, начиная с центральной и до областных, и до районных администраций, местного самоуправления, а также председателей ОТО", - отметил Геннадий Зубко. Он добавил, что "государственная помощь общинам, которых уже 366, в 2017 году составит: субвенция для ОТО - 1,5 млрд. грн., ГФРР - 3,5 млрд. грн., государственная поддержка социально-экономического развития общин - 4 млрд. грн".

Сегодня, 12 января, Геннадий Зубко принимает участие в рабочей поездке Президента Украины Петра Порошенко в Одесскую и Николаевскую области.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.

