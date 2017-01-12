Порошенко поставил конкретные задачи перед новым главой Одесской области Степановым

12.01.2017, 16:54

Президент Петр Порошенко поставил конкретные задачи перед новым главой Одесской области Максимом Степановым и отметил необходимость первоочередного выполнения всех планов по ремонту и строительству дорог.

Глава государства отметил, что впервые в истории Украины Государственный бюджет 2017 предусматривает 30 млрд. грн. на дорожное строительство. "Дорожное строительство - это локомотив экономики", - сказал Петр Порошенко и подчеркнул приоритетность этой работы.



Президент также отметил действенности всеукраинского эксперимента по использованию средств от перевыполнения планов поступлений от таможни на строительство дорог и отметил необходимость использования этого механизма дополнительного финансирования. "Я хочу видеть не болтовню, не пиар, а конкретные деньги, которые поступают в государственный бюджет", - сказал он и отметил, что за 9 месяцев прошлого года было собрано лишь 12 млн. грн., а после смены руководства области за три последних месяца 2016 года было собрано около 330 млн. грн.



"Этот темп должен быть сохранен в 2017 году. И дорога Одесса-Рени должно быть и профинансирована, и достроена", - поставил задачу новому главе области Президент и уточнил, что это касается и других дорог Одесской области.



Глава государства также поручил Максиму Степанову быстро разобраться и обеспечить эффективную работу Центра предоставления административных услуг.



Глава государства дал поручение правоохранительным органам области активизировать борьбу с преступностью в Одесской области и "навести порядок и в области, и в городе".



Президент также отметил, что за 2016 год в 5 раз вырос бюджет развития местных общин и добавил, что это не является достижением местного самоуправления. "Это президентская программа децентрализации, когда предоставлена ​​дополнительная база налогообложения, дополнительные доходы, поступившие территориальным общинам", - подчеркнул он.



Глава государства подчеркнул, что даже в условиях войны бюджет города Одесса увеличился в 5 раз. По его словам, из центра на места отдали ресурсы именно для того, чтобы местная община имела любые возможности. "Председатель какой-либо территориальной общины не ездит в Киев согласовывать расходы бюджета: начинается строительство дорог, начинаются программы энергосбережения, меняется облик города. Это и есть реализация президентской программы децентрализации", - сказал Президент.



Глава государства также отметил, что государственная финансовая поддержка на развитие инфраструктуры только за счет субвенции 159 объединенных территориальных общин в 2016 году была больше на 1 млрд. грн. Из Государственного фронда регионального развития выделено 3 млрд. грн. этим общинам, 1,9 млрд. грн. - составила субвенция на социально-экономическое развитие. Он подчеркнул, что такая финансовая поддержка позволила начать строить школы, детские сады в общинах.



Президент также напомнил, что 31 декабря посетил с рабочей поездкой Донбасс, где, в частности, принял участие в открытии трех отстроенных мостов, которые были разрушены пророссийскими боевиками.



Петр Порошенко подчеркнул, что в стране постепенно происходят изменения. "Подчеркиваю, что лучшая политика - это честно служить государству", - подчеркнул Петр Порошенко.



"Уверен в том, что решительные реформы, в первую очередь в экономической сфере, будут продолжены в 2017 году. Будут привлекаться новые инвесторы, в том числе и в Одесскую область", - сказал Петр Порошенко.



Глава государства также обратил внимание нового главы области на важность завершения строительства одесского аэропорта: "В этом году не только здание аэропорта должна быть завершена, но и начата реконструкция полосы. Полоса должна быть на уровне всех мировых стандартов, а аэропорт таким, чтобы сюда хотелось приезжать". Он сообщил, что обсудил с министром инфраструктуры вопросы завершения строительства одесского аэропорта и дал соответствующее поручение проработать его вместе с министром финансов.

Инф. официального сайта Президента Украины.