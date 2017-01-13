Гройсман посетил "Правительственный контактный центр"

13.01.2017, 15:04

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 13 января, посетил государственное учреждение "Правительственный контактный центр".

Во время визита глава гравительства принял звонки от граждан и ответил на вопрос относительно повышения минимальной заработной платы до 3200 грн.

Премьер-министр отметил, что не впервые посещает контактный центр. По его словам, это позволяет получить из первоисточника информацию о реальном состоянии дел с начислением минимальной заработной платы в стране.

На "горячую линию" контактного центра начали поступать обращения граждан относительно нарушений трудового законодательства, связанных с нежеланием выплачивать заработную плату на уровне установленной минимальной заработной платы.

Некоторые граждане сообщают о переводе части работников на 0,5, 0,75 ставки. "Наша задача сегодня - разобраться с каждым таким вопросом, чтобы ни у кого не возникало желание не доплатить работающему человеку минимальную заработную плату, которая должна быть начислена на уровне 3200 грн.", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Среди других вопросов обращений граждан - субсидии, состояние дорог, неправильное начисление тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Эти обращения должны получить четкую реакцию со стороны всех органов власти как областного, районного, так и местного уровня. "Где необходима реакция правительства - она будет", - отметил премьер-министр.

Глава правительства обсудил с директором "Правительственного контактного центра" Валерием Плохием основные вопросы обращений и жалоб граждан. Они также побеседовали о вопросах работы правительственных "горячих линий", региональных центров. По результатам обсуждения премьер-министр поручил министру Кабинета Министров Украины Александру Саенко, государственному секретарю Кабинета Министров Украины Владимиру Бондаренко, министру социальной политики Украины Андрею Реве, председателю Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Александру Рыженко проработать план мероприятий по развитию контактного центра.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.