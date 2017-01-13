Украина привлечет еще 6 научно-исследовательских институтов НАН к проектам Европейской организации ядерных исследований (CERN)

13.01.2017, 15:37

Состоялось очередное заседание Совета Европейской организации ядерных исследований (CERN), в котором Украина впервые принимала участие как ассоциированный член.

Во время заседания Совета генеральный директор CERN представил отчет, отметив, что 2016 год был очень важным для Большого андронного коллайдера, однако это не единственный важный проект, который реализуется исследовательским центром. Существует еще ряд других больших и малых экспериментов, связанных с ускорительной техникой, физикой плазмы, астрофизикой, физикой нейтрино, протонными и антипротонными пучками. Именно к этим проектам Украина планирует дополнительно привлечь 6 научно- исследовательских институтов Национальной академии наук Украины.

Нашу страну на мероприятии представлял директор Государственного фонда фундаментальных исследований Борис Гринев. Он провел рабочие встречи с руководством CERN, в частности, генеральным директором Фабиолой Джанотти, обсудив перспективы сотрудничества с учетом приобретения Украиной статуса ассоциированного члена и согласовав позицию относительно дальнейшего взаимодействия в рамках руководящих органов организации.

Стороны договорились о более активном привлечении украинских ученых к экспериментам в CERN, что будет способствовать притоку дополнительных инвестиций в Украину и предоставит возможность отечественным промышленникам производить продукцию для поставок в исследовательский центр. Также была обсуждена возможность расширения образовательных программ и курсов для украинских учителей и преподавателей в CERN.

Стоит отметить, что в следующем году CERN будет внедрять новые инициативы, связанные со студенческими программами. Так, планируется упростить условия для визитов и работы молодежи в организации и, кроме того, пригласить на 2 недели 24 студента из 5 стран, которые пройдут специальное обучение в виде лекционных курсов.

Нотификация Соглашения между Украиной и Европейской организацией ядерных исследований состоялась 1 октября 2016 года. Учитывая весомый научный потенциал нашего государства, Украине была предложена уникальная форма сотрудничества - она стала одним из ассоциированных членов CERN, а потому платит значительно меньшие взносы, чем 22 государства, которые являются членами организации. При этом Украина может принимать участие во всех формах научного сотрудничества, которые возможны для членов CERN.

В частности, статус ассоциированного члена CERN предоставляет возможность украинским ученым получать опыт участия в передовых исследованиях, становиться сотрудниками организации и принимать участие в программах развития карьеры. Также это расширяет доступ к проектам и образовательным программам CERN, способствует повышению эффективности научных разработок и подготовки научных работников высшей квалификации. Научно-исследовательские учреждения и предприятия Украины могут участвовать в тендерах CERN и получать заказы на изготовление высокотехнологичного оборудования.

Инф. Министерство образования и науки Украины.