Зубко представил новый ГСН по энергоэффективности

13.01.2017, 15:48

Достичь энергонезависимости нашей страны, европейских стандартов потребления энергоресурсов и уменьшить энергопотребление для каждой украинской семьи можно, совершив несколько шагов. Среди них - внедрение новых государственных строительных норм по энергоэффективности зданий. На этом акцентировал внимание вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, презентуя ГСН В2.6- 31:2016 "Тепловая изоляция зданий" и соответствующее программное обеспечение.

"Новый ГСН "Тепловая изоляция зданий" - это установление минимальных требований к энергоэффективности зданий. Это - имплементация Директивы Европарламента и Совета ЕС 2010/31/ЕС "Об энергетической эффективности зданий". Это применение единых со странами ЕС стандартов для расчетов показателей энергоэффективности. Кроме того, внедрение этого ГСН позволит использовать единое программное обеспечение для всего технологического процесса определения энергоэффективности, следовательно, все участники рынка смогут работать в едином поле", - отметил Геннадий Зубко.

Он отметил, что для полноценного запуска всей системы необходимо принять законодательный пакет по энергоэффективности: "О жилищно-коммунальных услугах", "Об энергетической эффективности зданий", "О коммерческом учете", "О фонде энергоэффективности".

Цель регулирования ГСН В2.6-31:2016 "Тепловая изоляция зданий": обеспечение рационального использования энергетических ресурсов на отопление и охлаждение, обеспечение нормативных санитарных параметров микроклимата помещений, долговечности ограждающих конструкций во время их эксплуатации.

ГСН "Тепловая изоляция зданий":

∙ предусматривает требования к показателям энергоэффективности и теплотехническим показателям ограждающих конструкций (теплоизоляционной оболочке) зданий и сооружений и процедуру их расчета;

∙ предназначен для применения при проектировании зданий и сооружений, которые отапливаются, кондиционируются и охлаждаются, при новом строительстве, реконструкции, термомодернизации, капитальном ремонте, в т.ч. определении затрат топливно-энергетических ресурсов и проведении энергетического аудита зданий и сооружений.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.