Розенко: Основной акцент в работе с бизнесом мы будем делать на разъяснительной работе

13.01.2017, 15:53

Основной акцент в работе с бизнесом о необходимости повышения минимальной зарплаты правительство будет делать на разъяснительной работе. Об этом в Ивано-Франковске сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Негосударственный сектор - там основной акцент будет на разъяснительной работе. Потому что все должны понять, что в Украине никогда не будет высоких пенсий, высокого уровня жизни, если 50% работающих украинцев не платят налогов. Это аксиома всех цивилизованных стран", - сказал он.

"Украина сделала год назад очень серьезный шаг, снизив вдвое налоговую нагрузку на бизнес. Социальные взносы сегодня вдвое ниже, чем год назад, и сегодня они являются самыми низкими в Европе. Но эти небольшие налоги должны платить все и все должны понимать, что они платят ЕСВ не какому-то "дяде Васе из Киева", ЕСВ человек вкладывает в свое пенсионное будущее", - подчеркнул вице-премьер-министр.

"Сейчас появилась история с так называемыми спящими ФОПами, которые платили взносы, скажем, 3 месяца из 12 в год. Им пенсию потом как платить - 3 месяца в год, а 9 не платить?" - отметил Павел Розенко.

"Это все взаимосвязанные вещи. Никакого усиления давления со стороны власти на бизнес не будет. Но минимальная заработная плата работающего человека не может быть меньше 3200 грн.", - подытожил он.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.

