Расчет влияния минимальной зарплаты на размер дефицита Пенсионного фонда Украины

13.01.2017, 16:20

1. По состоянию на 01.01.2015 минимальная пенсия в Украине составляла 949 гривен в месяц. Минимальная заработная плата - 1218 гривен в месяц. Ставка ЕСВ - 38%.

2. По данным Пенсионного фонда Украины, средняя продолжительность жизни пенсионера, который достиг 60-летнего возраста, составляет: для женщин - 20 лет (80 лет), для мужчин - 16 лет (76 лет), в среднем - 18 лет.

3. Необходимый страховой стаж составляет: для женщин - 30 лет, для мужчин - 35 лет.

4. Необходимая сумма средств для пенсионера при выплате пенсии в минимальном размере составляет: 949 грн. × 12 месяцев × 18 лет = 204984 грн.

5. В течение жизни будущий пенсионер при условии уплаты страхового взноса с минимальной зарплаты зарабатывает: женщины: 1218 грн. × 38:100 × 12 месяцев × 30 лет = 166622, 4 грн.; мужчины: 1218 грн. × 38:100 × 12 месяцев × 35 лет = 194392, 8 грн.

ВЫВОД: В 2015 году работники, которые уплачивали ЕСВ с минимальной заработной платы в течение трудовой жизни, не зарабатывали даже на минимальную пенсию! Коэффициент составлял: для женщин: 81,29%; для мужчин: 94,83%.

1. По состоянию на 01.01.2016 минимальная пенсия в Украине составляла 1074 гривны в месяц. Минимальная заработная плата - 1378 гривен в месяц. Ставка ЕСВ - 22%.

2. По данным Пенсионного фонда Украины, средняя продолжительность жизни пенсионера, который достиг 60-летнего возраста, составляет: для женщин - 20 лет (80 лет), для мужчин - 16 лет (76 лет), в среднем - 18 лет.

3. Необходимый страховой стаж составляет: для женщин - 30 лет, для мужчин - 35 лет.

4. Необходимая сумма средств для пенсионера при выплате пенсии в минимальном размере составляет: 1074 грн × 12 месяцев × 18 лет = 231984 грн.

5. В течение жизни будущий пенсионер при условии уплаты страхового взноса с минимальной зарплаты зарабатывает: женщины: 1378 грн. × 22:100 × 12 месяцев × 30 лет = 109137, 6 грн.; мужчины: 1378 грн. х 22:100 × 12 месяцев × 35 лет = 127327, 2 грн.

ВЫВОД: В 2016 году работники, которые уплачивали ЕСВ с минимальной заработной платы в течение трудовой жизни, не зарабатывали даже на минимальную пенсию! Коэффициент составлял: для женщин: 47,05%; для мужчин: 54,89%. Ситуация по сравнению с 2015 годом существенно ухудшилась.

1. По состоянию на 01.01.2017 минимальная пенсия в Украине составляла 1247 гривен в месяц. Минимальная заработная плата - 3200 гривен в месяц. Ставка ЕСВ - 22%.

2. По данным Пенсионного фонда Украины, средняя продолжительность жизни пенсионера, который достиг 60-летнего возраста, составляет: для женщин - 20 лет (80 лет), для мужчин - 16 лет (76 лет), в среднем - 18 лет.

3. Необходимый страховой стаж составляет: для женщин - 30 лет, для мужчин - 35 лет.

4. Необходимая сумма средств для пенсионера при выплате пенсии в минимальном размере составляет: 1247 грн. × 12 месяцев × 18 лет = 269352 грн.

5. В течение жизни будущий пенсионер при условии уплаты страхового взноса с минимальной зарплаты зарабатывает: женщины: 3200 грн. × 22:100 × 12 месяцев × 30 лет = 253440 грн.; мужчины: 3200 грн. × 22:100 × 12 месяцев × 35 лет = 295680 грн.

ВЫВОД: В 2017 году коэффициент соотношения оплаченной суммы к сумме полученной пенсии работниками, которые будут уплачивать ЕСВ с минимальной заработной платы в течение трудовой жизни, составит: для женщин: 94,09%; для мужчин: 109,77%. Ситуация по сравнению с 2016 годом должна существенно улучшиться.

Общие выводы

1. Общее количество пенсионеров в Украине: 12,5 млн. человек; общее количество плательщиков ЕСВ - 10,5 млн. человек (из 16 млн. официально занятых лиц). Таким образом, поскольку количество плательщиков ЕСВ меньше, чем количество пенсионеров, то коэффициент и для мужчин, и для женщин должен быть значительно выше нынешнего, или необходимо вывести из тени дополнительных потенциальных плательщиков ЕСВ.

2. Из общей суммы уплаченного ЕСВ примерно 82% направляются в Пенсионный фонд Украины на выплату пенсий. Остальные - направляются в фонды социального страхования (по безработице, по временной потере трудоспособности, профессиональному заболеванию и трудовому увечью).

Учитывая этот факт, для снижения дефицита Пенсионного фонда Украины необходимо, чтобы в 2017-2018 годах темпы роста минимальной заработной платы были выше, чем темпы роста минимальной пенсии. Например, в госбюджете 2017 года рост минимальных пенсий предусмотрен на уровне 10%, а рост минимальной зарплаты должен быть не менее 15%.

Инф. Министерства социальной политики Украины.