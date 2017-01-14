Комитет по инаугурации Трампа собрал рекордную сумму пожертвований

14.01.2017, 11:09

Комитет по инаугурации Дональда Трампа собрал рекордную сумму пожертвований на проведение этой церемонии, но деньги продолжают поступать. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Сумма пожертвований уже исчисляется в $90 миллионов. На инаугурацию Президента Барака Обамы было собрано $55 миллионов в 2009 году и $43 миллиона в 2013 году.

"Я не могу представить себе, как они собираются потратить все эти деньги, и почему они продолжают их собирать", - заявил Стив Керриган, руководивший церемониями инаугурации для Обамы. Он подчеркнул, что в 2009 и 2013 годах организаторам не удалось потратить все деньги, несмотря на то, что церемонии должны были стать самыми масштабными в истории.

Несмотря на то, что администрация Трампа должна открыть имена спонсоров только в течение 90 дней после инаугурации, уже стало известно, что $1 миллион пожертвовала компания Boeing, а $500 тысяч - компания Chevron.

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января. Об этом сообщает Deutsche Welle.