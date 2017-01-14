Конгресс США поддержал начало отмены реформы здравоохранения - Obamacare

14.01.2017, 11:16

Палата представителей Конгресса США 13 января проголосовала за начало отмены реформы здравоохранения, в 2010 году инициированной уходящим Президентом страны Бараком Обамой. Соответствующее решение поддержали 227 конгрессменов, против высказались 198 человек, 9 из которых - республиканцы.

Резолюция по реформе, получившей название Obamacare, не пользовалась поддержкой у представителей Демократической партии.12 января резолюцию большинством голосов одобрил сенат. Документ поручает профильным комитетам обеих палат Конгресса разработать соответствующие поправки в законодательство к 27 января.

Избранный Президент США Дональд Трамп на своей странице в микроблоге Twitter написал, что "дорогостоящая реформа" скоро станет историей. Однако на ликвидацию системы Obamacare понадобится несколько месяцев: для полной отмены законопроекта документ должен пройти еще несколько инстанций.

В ходе реформы здравоохранения, одобренной Конгрессом в 2010 году, в США с 2014 года введено обязательное медицинское страхование, в результате медстраховку получили более 10 миллионов человек. Подобные изменения резко критиковали республиканцы, считающие реформу неэффективной и дорогостоящей. Избранный глава Белого дома Дональд Трамп называл Obamacare катастрофой и в ходе предвыборной кампании давал избирателям обещание отменить реформу. Об этом сообщает Deutsche Welle.