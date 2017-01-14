Председатель бундестага Ламмерт предупредил о возможном вмешательстве в выборы в Германии

14.01.2017, 16:03

Политические партии Германии должны принять меры, чтобы обезопасить себя от стороннего вмешательства и манипуляций в ходе предвыборной кампании перед выборами в бундестаг в 2017 году. Об этом председатель бундестага Норберт Ламмерт заявил в интервью изданиям немецкой медийной группы Funke сегодня, 14 января.

Он отметил, что не стоит испытывать иллюзии, что никто не попытается вмешаться в ход выборов в бундестаг. "Будут использованы все технические возможности", - уверен Ламмерт, поэтому "необходимо взять на себя масштабные технические и финансовые расходы для своей защиты".

Сторонники политических партий и кандидаты в депутаты должны отказаться от распространения в интернете недостоверной информации и рассматривать это как минимальный вклад в борьбу за прозрачность предвыборной кампании, подчеркнул Ламмерт. Нужны также действия, помогающие предотвратить появление фейковых сообщений и новостей для достижения политических целей, подчеркнул председатель бундестага.

Глава Европарламента Мартин Шульц, в свою очередь, призвал страны Евросоюза быть готовыми к попыткам России оказать влияние на ход выборов, которые должны пройти в ряде стран ЕС в 2017 году. "Если Россия действительно пыталась вмешаться в выборы в США, это должно стать для нас тревожным сигналом", - заявил Шульц 14 января в интервью газете Die Welt. Необходимо сделать все возможное, чтобы исключить зарубежное вмешательство в выборы в Европе, констатировал политик. Об этом сообщает Deutsche Welle.