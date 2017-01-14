В Москве во время акции в поддержку политзаключённых задержали около 50 человек

14.01.2017, 16:13

В Москве сегодня, 14 января, гражданские активисты провели акцию в поддержку политзаключенных, в частности, за освобождение Ильдара Дадина.

Правозащитный портал "ОВД-инфо" со ссылкой на очевидцев и участников акции сообщает, что вскоре после начала "народного схода" полиция стала задерживать собравшихся.

Один из задержанных Владимир Залищак написал в Twitter, что доставленной в автозак женщине стало плохо. Ей вызвали скорую помощь. По оценке Залищака, задержанных на Чистых прудах около 50 человек, их везут в Отдел полиции на трёх автозаках.

Ильдар Дадин был первым в России осужден за неоднократное нарушение правил проведения митинга. В ноябре 2016 года он пожаловался на пытки в карельской колонии. ФСИН объявила, проверила жалобы Дадина, но не нашла им подтверждения. Об этом сообщает "Радио Свобода".