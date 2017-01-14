Опрос: 75% россиян рады тому, что Россию в мире боятся

14.01.2017, 16:19

Как выяснил фонд "Общественное мнение", большинство россиян считают свою страну богатой и свободной. В мире, по их мнению, Россию боятся и уважают.

Большинство россиян (86%) уверены, что Россию в мире боятся. При этом 75% опрошенных этому рады. Всего 7% считают, что в мире нет страха перед Россией, столько же затруднились с ответом.

67% опрошенных уверены, что влияние России в мире растет. Всего 4% думают, что оно снижается, 19% - что остается неизменным.

Кроме того, 73% убеждены, что Россию в мире уважают, только 18% с этим не согласны. По мнению 70% участников опроса, в мире Россию считают богатой, всего 19% уверены, что за рубежом о России так не думают.

В то же время, 48% опрошенных считает, что к России мир относится плохо (42% думает, что хорошо). Кроме того, 51% россиян заявили, что отношение к России за границей необъективное, только 36% думают, что мир объективно оценивает Россию.

При этом россияне (70%) считают свою страну свободной. Всего 22% уверены, что живут в несвободной стране. Кроме того, 65% убеждены, что Россия "развитая, передовая". 25% думают, что страна отсталая.

Опрос ФОМ проходил 24-25 декабря среди 1,5 тыс. человек из 53 регионов России. Об этом сообщает ВВС.