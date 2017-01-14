Порошенко: Власти Чехии разрешили передать Украине останки писателя Александра Олеся

14.01.2017, 16:33

Власти Чехии дала разрешение на передачу Украине эксгумированных останков поэта и писателя Александра Олеся. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил сегодня, 14 января, во Twitter.

"Готовим перевозку в Украине уже в ближайшее время", - написал глава государства.



В начале января 2017 в Чехии эксгумировали останки похороненного на Ольшанском кладбище Праги известного украинского писателя Александра Олеся (Кандыбы) и его жены Веры. Эксгумация была вызвана особенностями чешского законодательства: за место захоронения умершего нужно платить ренту, и семья мужчины, который это делал и имел могилу право собственности, решила после его смерти похоронить его на том месте.

МИД Украины сообщил, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища решению родственников о месте окончательного захоронения. Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии. Об этом сообщает ВВС Украина.