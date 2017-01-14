Донецкая фильтровальная станция восстановила работу

14.01.2017, 18:34

Донецкая фильтровальная станция сегодня, 14 января, восстановила работу. Как сообщает официальный сайт ДФС, работа была возобновлена в 13:00.

"Предположительно после 16.00 питьевая вода поступит потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки", - говорится в сообщении.

Вечером 11 января боевики обстреляли Авдеевку из тяжелого оружия, в результате чего была перебита одна линия электропередач и обесточена Донецкая фильтровальная станция.

В декабре в результате обстрела боевиков ДФС была обесточена дважды. Об этом сообщает "Украинская правда".