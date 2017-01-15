Савченко признала опубликованные списки пленных некорректными

15.01.2017, 13:04

Опубликованные списки пленных сейчас некорректны, данные будут уточняться, сообщает "112 Украина" со ссылкой на заявление народного депутата Украины Надежды Савченко.

"Списки должны быть дополненными, они не являются на данный момент корректными, так как информация собиралась в течение 9 месяцев, она в основном уже устарела. Ее нужно проверять и всем миром собрать это будет гораздо легче. И я предоставлю запросы в соответствующие силовые структуры, ведется ли в каждом подразделении, в каждой соответствующей силовой структуре список потерь. И какими они считаются - без вести пропавшими или погибшими, сколько из них получили ранения. Далее я дам запросы и буду сотрудничать, и до того сотрудничала, с Красным Крестом. У них есть свой устав, они по своему уставу информацию не разглашают, но они приобщают мою информацию, и они так же все делают для того, чтобы люди были обменены, так же с ОБСЕ", - говорит Савченко.

Нардеп считает, что списки пленных должны были быть предоставлены всем мировым политикам, и в первую очередь "нормандской четверке".

"В дальнейшем, действительно, эти списки должен был президент Украины послать всем президентам, их нужно было распространить среди мировых политиков и сказать, что это те люди, поименно, которые идут по обмену в минских договоренностях, в первую очередь эти списки должны быть направлены "нормандской четверке ", и почему Россия до сих пор не выполнила эти условия. Списки не являются точными на данный момент, но они будут уточняться", - говорит она.

Савченко считает, что хоть государство "негативно относиться к публикации списков", это заставило их работать над освобождением украинских пленных.

"Все службы, которые поддерживают или подчинены президенту, они не могут говорить о моих действиях хорошо, они всегда будут критиковать. Но, по крайней мере, это смешивает людей говорить, это заставляет людей работать", - добавила Савченко. Об этом сообщает УНИАН.