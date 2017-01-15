Одесса возглавила рейтинг самых дорогих городов Украины

15.01.2017, 13:21

Одесса возглавила рейтинг самых дорогих городов по стоимости жизни в Украине. Топ список опубликовал портал Numbeo.

Южный украинский город занял 454-е место в мире, а Киев - 458-е. На 465-й позиции оказался Харьков, а следом идут Днепр (472), Сумы (473) и Львов (475).

Портал сообщает, что стоимость жизни в Одессе на 2,88% выше, чем в Киеве. Подсчитали, что ежемесячные расходы на одного человека в Одессе составляют 8,5 тысяч гривень, и это без учета арендной платы.

Во время создания рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.

Самым дорогим городом в мире признан административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее идут три швейцарских города - Женева, Базель и Цюрих. Замыкает пятерку самых дорогих городов мира итальянская Венеция.

18 августа 2016 года сообщалось, что в рейтинге городов по уровню благоустройства и комфорта британского журнала The Economist Киев занял 131 место из 140. Таким образом, столица Украины вошла в десятку наименее благоприятных для жизни городов мира. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.