В Харькове семеро человек отравились неизвестным газом

15.01.2017, 14:07

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация об отравлении поступила в Московский отдел полиции города Харькова сегодня, 15 января, в 6:30.

По данным полиции, сначала в больницу попал один человек, а впоследствии в медицинских учреждениях оказались еще пятеро взрослых и одна 10-летняя девочка. Все пострадавшие - члены одной семьи. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и представители коммунального учреждения. Причина отравления и содержание вещества устанавливают специалисты.

Как отметили в полиции, информацию внесено в Единый журнал учета правонарушений, проводится проверка. Об этом сообщает УНИАН.