Гройсман поручил органам исполнительной власти способствовать развитию украиноязычного раздела "Википедии"

16.01.2017, 13:40

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал предложения общественности, направленные на развитие украиноязычного раздела "Википедии", и поручил органам исполнительной власти принять в 2017 году меры для их реализации.

Среди предложенных общественностью мероприятий:

внесение изменений в учебные программы по информатике, географии, истории и литературе для учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений относительно использования украиноязычного раздела "Википедии";

возможность подготовки студентами материалов для "Википедии";

содействие проведению украинской части международного конкурса "Вики любит памятники";

содействие проведению конкурса по размещению научных работ в украинском разделе "Википедии".

15 января 2001 года появился первый раздел (англоязычный) открытой многоязычной сетевой энциклопедии "Википедия". Это самая большая в мире энциклопедия, которую может редактировать, читать, использовать каждый. "Википедия" имеет 292 языковых раздела и содержит около 41 млн. статей. Украиноязычный раздел "Википедии" насчитывает 650 тыс. статей и занимает 16-е место среди всех разделов по их количеству.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.