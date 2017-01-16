Розенко: У нас нет обязательств ни перед какими институтами повышать пенсионный возраст

16.01.2017, 13:57

Нынешнее правительство и нынешние власти не предпримут никаких шагов по повышению пенсионного возраста. Об этом в интервью "5 каналу" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Я хочу вам сказать о том, что у нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими организациями. И хочу вам сказать, я убежден, что нынешнее Правительство и нынешняя власть не предпримут никаких шагов по повышению пенсионного возраста", - сказал он.

"Ведь я просто всем напомню, что повышение пенсионного возраста для женщин продолжается и сейчас, постепенно. И это является следствием той реформы, которую провели в свое время Янукович-Азаров в 2011 году. И, как вы видите, повышение пенсионного возраста никоим образом положительно не повлияло на дефицит бюджета Пенсионного фонда: он по сравнению с 2011 годом существенно вырос. Если тогда он составлял примерно 40 миллиардов гривен, то сегодня это более 140 миллиардов гривен дотации бюджета Пенсионного фонда. То есть в результате повышения пенсионного возраста дефицит бюджета Пенсионного фонда не уменьшился, а увеличился", - отметил Павел Розенко.

По его словам, это показывает, что проблема Пенсионного фонда заключается вовсе не в вопросе повышения пенсионного возраста, а в низких доходах. "На сегодняшний день более 50% работающих граждан или не платят налоги в Пенсионный фонд, или уплачивают их не в полном объеме. И надо всем нам понять, всем работающим, что мы платим свои налоги не абстрактному государству, которое неизвестно куда их девает, мы платим налоги со своих зарплат своим родным и близким, которые сегодня находятся на пенсии. И когда ставится государству или представителям власти вопрос, почему у нас такие низкие пенсии, единственный ответ на этот вопрос заключается в том, что низкие пенсии у нас потому, что у нас не принято в полном объеме и честно платить налоги", - убежден вице-премьер-министр.

"Нет и не может в стране, где 50% работающих граждан не платят налоги или платят их в неполном объеме, быть высоких пенсий. Не могут быть высокие пенсии в стране, где размер легальных зарплат является абсолютно мизерным, потому что пенсия - это производная от зарплаты. Поэтому еще раз вынужден подчеркнуть, что мы надеемся от повышения зарплат в Украине, от повышения минимальной зарплаты вдвое - до 3200 гривен - в том числе и серьезного эффекта и дополнительного ресурса в Пенсионный фонд Украины", - подытожил Павел Розенко.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.