Цегулко: У Порошенко широкая программа в Давос, но участвовать в завтраке Пинчука он не будет

16.01.2017, 16:25

Президент Петр Порошенко и вице-спикер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе проигнорируют завтрак Виктора Пинчука в Давосе, его посетят депутаты Сергей Лещенко и Наталья Кацер-Бочковская. Об этом спикер Президента Святослав Цеголко сообщил "Украинской правде".

"У Президента будет широкая программа на всемирном экономическом форуме в Давосе. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком, он не будет", - сообщил Цеголко.

Перед новым годом в статье для The Wall Street Journal Пинчук предложил властям и гражданам Украины согласиться на ряд "болезненных компромиссов" ради завершения конфликта с РФ.

В частности, на временное исключение Украиной из заявленных целей членства страны в ЕС, отказ от вступления в НАТО, проведение местных выборов на оккупированных территориях до полного возврата контроля над этой территорией с целью "продемонстрировать свою приверженность мирному объединению".

Он также предлагал не привязывать вопрос оккупированного Донбасса и вопрос оккупации Крыма.

Еще одним предложением бизнесмена было согласие Украины на постепенное снятие санкций с РФ.

Эти предложения вызвали возмущение общественности. В знак протеста политиков призвали бойкотировать завтрак Пинчука.

Поездку депутатов в Давос финансирует Фонд "Видродження", который 7 января заявил, что не разделяет позиции бизнесмена Виктора Пинчука, изложенной в его статье для издания The Wall Street Journal, однако и дальше будет выполнять партнерские обязательства в совместных с его благотворительным фондом проектах, в частности "Украинский завтрак" в рамках Экономического форума в Давосе в январе. Об этом сообщает "Украинская правда".