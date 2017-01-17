Минсоцполитики: На сегодняшний день окончательного варианта пенсионной реформы нет

17.01.2017, 12:52

В Министерстве социальной политики работает рабочая группа, которая должна наработать основные принципы проведения будущей пенсионной реформы.

На сегодняшний день окончательного варианта пенсионной реформы нет. В Министерстве социальной политики работает рабочая группа, которая обсуждает различные принципы пенсионной реформы, где и дискутируются все детали. Обсуждать окончательный вариант можно будет лишь тогда, когда она пройдет общественные обсуждения, рассмотрение в Кабинете Министров Украины и будет внесена в Верховную Раду.

Но пенсионная реформа должна начаться с осовременивания пенсий. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, целью такой пенсионной реформы является возвращение понятия справедливости пенсионного обеспечения. А именно: люди, которые всю жизнь работали и платили взносы, не могут быть в одинаковом положении с теми, кто это делал недостаточно. Кроме того, пенсионная система остро нуждается в создании стимулов для того, чтобы каждый осознал необходимость честной уплаты единого социального взноса и, соответственно, рассчитывал в будущем получать достойную пенсию.

"Люди нам задают простой вопрос: " Почему я, отработав 40-50 лет, получаю такую же пенсию, как и тот, кто не имеет большого стажа работы? - говорит Андрей Рева. - Как так случилось, что из 12,5 млн., 8,5 млн. пенсионеров получают минимальную пенсию? Эта сплошная уравниловка убивает стимул работать и платить в Пенсионный фонд. Поэтому мы должны дать ответ и через осовременивание пенсий обеспечить возвращение социальной справедливости. И тот, кто работал больше, и тот, кто платил больше взносов, должен получать большую пенсию".

В 2017 году дефицит Пенсионного фонда составит 141,5 млрд. гривен.

"Да, это меньше, чем в предыдущем году, когда дотация была 145 млрд. гривен, но это больше, чем на всю безопасность и оборону страны, что составляет 129 млрд. гривен на этот год, - говорит министр социальной политики Андрей Рева. - Такой колоссальный дефицит Пенсионного фонда, с одной стороны, делает невозможным повышение пенсий, с другой - создает угрозу национальной безопасности Украины. И поэтому проведение справедливой пенсионной реформы является первоочередной задачей действующей власти. В этом контексте хочу подчеркнуть, что реформу мы проводим не для МВФ, не для внешних кредиторов - эта реформа в первую очередь необходима Украине".

По мнению министра социальной политики, эта реформа пойдет на пользу и государству, и людям.

Инф. Министерства социальной политики Украины.