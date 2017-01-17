Верховная Рада приняла календарный план проведения шестой сессии

17.01.2017, 15:43

Парламент принял Постановление "О календарном плане проведения шестой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва".

Верховная Рада Украины утвердила календарный план проведения шестой сессии.

Согласно календарному плану пленарные заседания шестой сессии начнутся 7 февраля 2017 года, а закончатся - 21 июля 2017 года.

На время проведения шестой сессии календарным планом отведено для:

пленарных заседаний Верховной Рады Украины - 12 недель

работы в комитетах, комиссиях, фракциях и группах - 6 недель

работы народных депутатов Украины с избирателями - 6 недель

проведения "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины - 12 часов.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован под №5585.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.