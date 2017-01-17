Луценко: ООН предоставила официальный документ о просьбе Янукович ввести российские войска в Украине

17.01.2017, 15:53

Экс-президент Украины Виктор Янукович обращался к России с просьбой ввести войска. Об этом сегодня, 17 января, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Главная военная прокуратура получила через постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украине", - говорится в сообщении Луценко в Facebook. Этот документ вместе с другими официальными материалами был добавлен к заявлению представителя РФ в ООН Виталия Чуркина.



Луценко подчеркнул, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, предоставленными Россией. "Следствие военной прокуратуры получило неопровержимые документальные доказательства в госизмене Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича", - добавил генпрокурор. Об этом сообщает Deutsche Welle.