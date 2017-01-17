Аваков: Ключевая задача пограничников в этом году - готовность к деоккупации Донбасса

17.01.2017, 15:54

В 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем - уже и Крыма. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники. Об этом сегодня, 17 января, во время коллегии Госпогранслужбы заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию границы под контроль.

"Это не мое пропагандисткое высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", - отметил глава МВД.

Арсен Аваков подчеркнул, что это будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и определения задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей.

Инф. Министерства внутренних дел Украины.