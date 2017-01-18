Правительства утвердило план мероприятий относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей

18.01.2017, 14:29

Решение Правительства об утверждении плана мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, направлено на реинтеграцию людей, которые там проживают, в единое конституционное пространство Украины. На этом акцентировал внимание министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш во время заседания правительства 18 января.

Вадим Черныш подчеркнул, что распоряжение правительства от 11 января 2017 г. N 8-р "Об утверждении плана мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия" содержит положения, которые призваны способствовать противодействию финансированию терроризма, предотвращать легитимизацию незаконных вооруженных формирований.



Распоряжение было разработано во исполнение действующего закона, который согласно Конституции был принят Верховной Радой Украины, подчеркнул Вадим Черныш.

Согласно распоряжению предусмотрено выполнение задач плана мероприятий "с соблюдением требований законодательства о противодействии финансированию терроризма и недопущении действий, направленных на изменение границ или территориальной целостности Украины". Также министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, Донецкой и Луганской облгосадминистрациям, согласно плану, предстоит "предотвращать и не допускать каких-либо действий, направленных на легитимизацию незаконных вооруженных формирований или террористических организаций, находящихся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, или действий, которые могут быть расценены как прямое или косвенное налаживание контактов с представителями таких незаконных вооруженных формирований или террористических организаций".

"Мне кажется, здесь все понятно, четко и ясно, - отметил министр, процитировав отдельные положения распоряжения правительства, которое получило противоречивые отзывы в СМИ. - Один пример хочу привести. Я не могу понять, что плохого в том, что дети, которые находятся, вынужденно находятся на территории, которую сейчас временно правительство Украины не контролирует, будут получать возможность поступить и учиться в вузах Украины. Это для кого-то так опасно? Я бы просто хотел, чтобы все присутствующие поняли, что это такая тактика манипуляций, чтобы дискредитировать решение правительства. А на самом деле решение правительства направлено на реинтеграцию людей, которые там проживают, в единое конституционное пространство Украины".

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что обвинения отдельных политических сил относительно этого плана не соответствуют действительности. Он призвал народных депутатов в случае необходимости принять новый закон, который правительство будет выполнять.

"Правительство, к сожалению, не принимает законы. Но мы - украинское правительство, и мы любим Украину от запада до востока. В моем понимании украинцы, которые живут на западе, на востоке, в центре или на севере, или на юге, ничем не отличаются. (Разве что) условиями жизни. Потому что некоторые наши сограждане сегодня находятся во временной оккупации и во многих вещах просто ограничены. Но они люди: там есть дети, там старики, там есть люди, которые хотят жить в мире, которые любят Украину, - там есть разные люди", - отметил глава правительства.

"Говорить о том, что если ребенок, который хочет учиться в нашем вузе, должен быть лишен этого права, потому что его российские войска оккупировали, я с этим не согласен. Или если, например, в Мариуполе, Слава Вакарчук будет давать свой концерт и люди, которые захотят приехать и послушать украинскую музыку, должны быть лишены этого права, я тоже с этим не согласен. Я согласен лишь с тем, что агрессоры, боевики, террористы и прочая нечисть должны быть изгнаны с территории нашего прекрасного государства", - подчеркнул Владимир Гройсман.

"Украинское правительство никогда не предаст украинцев, и это наша жизненная позиция. Мы будем заботиться о всех украинцах независимо от того, где они живут, на какой территории нашего прекрасного государства", - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства призвал не спекулировать на темах, которые могут раскалывать Украину.

"Надо всем начинать любить не себя, а страну и людей, которые живут в этой стране. Тогда все будет приниматься по чести и совести. А не так - кто-то проснулся и начинает кричать "измена, все пропало", - отметил он.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.