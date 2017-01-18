Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2017 год

18.01.2017, 15:38

Правительством в соответствии с пунктом 12 Заключительных положений Закона Украины от 09.07.2003 N 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и с учетом положений Закона Украины от 21.12.2016 N 1801 VIII "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" принято постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2017 год".

В частности, утверждена доходная часть бюджета Пенсионного фонда Украины в сумме 284009100000 гривен, расходная часть - в сумме 283168500000 гривен.



Остаток средств на конец года составит 840600000 гривен.



Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2017 год является сбалансированным.

Инф. Министерства экономического развития и торговли Украины.