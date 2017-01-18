Александра Олеся перезахоронят на территории Лукьяновского заповедника в Киеве

18.01.2017, 15:45

Выдающегося украинского поэта Александра Олеся и его жену перезахоронят на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника в Киеве.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, комментируя принятое Кабинетом Министров соответствующее распоряжение.

По его словам, расходы МИД и КГГА по перевозке останков А. Олеся и его жены в Украину и перезахоронение в Киеве профинансируют из Резервного фонда госбюджета.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.