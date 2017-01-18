Правительство внесло изменения в Порядок финансового обеспечения деятельности военно-гражданских администраций

18.01.2017, 17:00

Кабинет Министров Украины своим постановлением внес изменения в Порядок финансового обеспечения деятельности военно-гражданских администраций, утвержденный постановлением правительства от 15.04.2015 N 207.

По информации Минсоцполитики, необходимость принятия данного проекта акта обусловлена тем, что в настоящее время размер денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских в случае их командировки в военно-гражданские администрации является меньше размера денежного довольствия, установленного по последнему штатному месту службы, поэтому возникают трудности при комплектовании штата военно-гражданских администраций опытными специалистами.

Согласно принятому сегодня, 18 января, на заседании правительства решению военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским, откомандированным в военно-гражданские администрации, будет выплачиваться денежное обеспечение в порядке и размерах, установленных нормативно- правовыми актами для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских по последней должности, занимаемой перед командировкой.

В случае их непосредственного участия в военных конфликтах или антитеррористической операции, других мероприятиях в условиях особого периода денежное обеспечение будет выплачиваться в размерах, которые исчисляются с учетом вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 января 2016 г. N 18 "Некоторые вопросы денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских".

Инф. Министерства социальной политики Украины.