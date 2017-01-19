Обама рассказал, что будет делать после прощания с Белым домом

19.01.2017, 10:21

На своей последней пресс-конференции на посту Президента 55-летний Обама пообещал себе больше времени проводить с семьей, в первый год после ухода из Белого дома начать писать книгу и некоторое время воздерживаться от публичных выступлений.

"Я немного хочу побыть в тишине и некоторое время не слушать постоянно, что я говорю", - сказал Обама.

При этом уходящий Президент сказал, что нарушит молчание, если придется защищать "истинные ценности". Среди таких проблем Обама назвал "попытки заставить замолчать политических оппонентов и оказать давление на прессу", создание препятствий для голосования, а также попытки выслать из страны нелегальных иммигрантов, детьми приехавших в США.

Сразу после инаугурации Дональда Трампа 20 января Обама с семьей отправятся в отпуск в курортный городок Палм-Спрингс в Калифорнии.

После переезда из Белого дома Обама, его жена Мишель и дочери Малия и Саша будут жить в Вашингтоне. Как сказал Обама, семья остается в Вашингтоне, пока младшая дочь Саша не окончит школу. Старшая дочь Малия осенью начнет учиться в Гарвардском университете.

Отвечая на вопрос о его отношениях с Дональдом Трампом, Обама сказал, что провел с ним сердечную встречу, но при этом не питает иллюзий в отношении того, что их связывают общие цели.

По его словам, Трамп победил на выборах на платформе противостояния многим из инициатив, с которым выступал в последние восемь лет президент. Поэтому он будет осуществлять свои собственные идеи и представления на посту Президента.

"Я не думаю, что наши взгляды во многом совпадают", - сказал Обама, добавив, что для него приоритет состоит в мирной передаче власти.

Обама отказался отвечать на вопрос, поддерживает ли он решение около 50 конгрессменов-демократов бойкотировать инаугурацию Дональда Трампа. Сам он подтвердил, что будет присутствовать на церемонии вместе с женой.

Обама официально покинет пост президента 20 января, когда состоится инаугурация 45-го Президента США Дональда Трампа.

Барак Обама уходит с поста Президента США с одним из самых высоких рейтингов популярности. По данным различных исследований, 60% американцев с одобрением отзываются о годах правления первого чернокожего Президента в истории США. Об этом сообщает ВВС.